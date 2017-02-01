Шагабутдин Керимов: "Акинфеев способен доиграть до 40 лет"

В интервью спецкору "СЭ" главный врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о сроках возвращения в строй Игоря Акинфеева. Он отметил: голкипер сборной России профессионально относится к своему здоровью.

– Как дела у Акинфеева, который полностью пропустил первый сбор и на втором не играл в матче с датским "Хорсенс"? - вопрос Керимову.

– На этом сборе Игорь еще не вернется в ворота в контрольных матчах. А вот на следующем, ближе к третьей неделе, должен быть в строю.

– В чем причина?

– Большие нагрузки во время сезона. Матчи за клуб, за сборную. По сути, у Игоря практически не было летнего перерыва на отдых. Плюс, не забывайте, что колено не раз было прооперировано. Нужно учитывать и качество некоторых полей в чемпионате России. Конечно, мы предпринимаем превентивные меры. Каждый год проводим комплексную реабилитационную терапию.

– Сам Игорь не устал от постоянных обследований, процедур?

– Конечно, ему хотелось бы в отпуске побольше отдыхать, как это делают другие футболисты. Но Игорь очень профессионально относится к своему здоровью, понимает, что эти процедуры необходимы.

– Вы как-то сказали, что он может доиграть до 40 лет. Как это возможно при периодически возникающих проблемах с коленом?

– От своих слов не отказываюсь. То, как он относится к себе и своему здоровью, позволяет сделать такие прогнозы. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Керимова