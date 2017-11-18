12:45 | Футбол — РФПЛ

Сэйв дня. Довбня вытащил мяч из девятки после удара Натхо

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Вратарь "СКА-Хабаровск" Александр Довбня на 30-й минуте матча 17-го тура чемпионата России против ЦСКА совершил эффектный сэйв. Голкипер отразил удар полузащитника гостей Бибраса Натхо, после которого мяч летел в дальнюю девятку.

С метра - нелегко. Дзагоев не смог переиграть Довбню
Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - ЦСКА

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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kshev

Эффектно. Хороша работа ног вратаря, Конифей такого уже не смог бы.

13:12