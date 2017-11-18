Сэйв дня. Довбня вытащил мяч из девятки после удара Натхо

Вратарь "СКА-Хабаровск" Александр Довбня на 30-й минуте матча 17-го тура чемпионата России против ЦСКА совершил эффектный сэйв. Голкипер отразил удар полузащитника гостей Бибраса Натхо, после которого мяч летел в дальнюю девятку.
Суперсэйв Довбни после удара Натхо 🔝👏 #СКАЦСКА pic.twitter.com/hcSKkPPYYP– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 18 ноября 2017 г.
С метра - нелегко. Дзагоев не смог переиграть Довбню
Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - ЦСКА
kshev
Эффектно. Хороша работа ног вратаря, Конифей такого уже не смог бы.
13:12