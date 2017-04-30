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Сейду Думбья: "Сегодня ЦСКА обыграет "Спартак" и сделает важный шаг к чемпионству"

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Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбья, ныне выступающий за "Базель", незадолго до матча 26-го тура чемпионата России со "Спартаком" отметил, что не сомневается в победе армейцев.

– Привет, смелые солдаты – болельщики славного ЦСКА, – сказал Думбья. – Сегодня невероятный и особенный день – день столичного дерби против "Спартака". Мы с вами столько раз уже обыгрывали эту команду. Сегодня на новом стадионе, я уверен, что наша команда с вашей поддержкой вновь одержит победу. И вместе с тем сделает важный шаг к чемпионству. Мои мысли сегодня с вами. Я буду так же отчаянно болеть, как это делаете вы.

Матч ЦСКА – "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
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