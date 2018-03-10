Сейдахмет – первый футболист 2000 года рождения в премьер-лиге

Казахский нападающий "Уфы" Еркебулан Сейдахмет, в начале февраля отпраздновавший 18-летие, стал первым игроком 2000 года рождения, принявшим участие в матче чемпионата России. В перерыве встречи 22-го тура с "Анжи" (3:2) форвард заменил Кехинде Фатаи.
Ранее самым молодым футболистом премьер-лиги являлся нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, родившийся 16 декабря 1999 года. (Кирилл БУРДАКОВ)
Абсурд
И у парня сразу 2 ассиста!
18:21
foreverCSKAforever
Jаhlexx, помню, пацаном копил вкладыши от жвачки Лиг с футболистами турецких команд Бешикташ, Галатасарай, Трабзонспор, Фенербахче. Интернета тогда не было, поэтому если не играл в футбол на тренировке или во дворе, то возился с этими фантиками дома частенько. Самым молодым там был Алпай Озалан, двадцати лет ему еще не было. Как сейчас помню день, когда заметил это, а сегодня ему уже почти 45.
17:07
jаhlexx
Вроде и сам не старик, 33 года, застал футболистов-шестидесятников... А от таких новостей хоть вены вскрывай...
16:42