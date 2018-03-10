Сейдахмет – первый футболист 2000 года рождения в премьер-лиге

Казахский нападающий "Уфы" Еркебулан Сейдахмет, в начале февраля отпраздновавший 18-летие, стал первым игроком 2000 года рождения, принявшим участие в матче чемпионата России. В перерыве встречи 22-го тура с "Анжи" (3:2) форвард заменил Кехинде Фатаи.

Ранее самым молодым футболистом премьер-лиги являлся нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, родившийся 16 декабря 1999 года. (Кирилл БУРДАКОВ)