Сейдахмет и Ванек не помогут "Уфе" в матче со "СКА-Хабаровском"

Нападающий "Уфы" Еркебулан Сейдахмет и полузащитник Ондржей Ванек пропустят матч 28-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровском", сообщили "СЭ" в пресс-службе башкирского клуба. 27-летний Ванек провел в этом сезоне 11 матчей за "Уфу" и с ноября 2017 года не выходил на поле. Тогда врачи сообщили, что чешский полузащитник вернется в строй через два месяца, однако высока вероятность, что Ванек больше не сыграет в этом сезоне.

18-летний Сейдахмет отыграл два неполных матча за уфимский клуб, последний раз на поле вышел 7 апреля в игре с "Арсеналом" (1:2).

Матч "Уфа" – "СКА-Хабаровск" состоится 30 апреля, начало в 11.30 по московскому времени. (Игорь НОВИКОВ)