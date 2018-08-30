"Севилья" увеличила предложение, Промес улетел на медосмотр

По информации "СЭ", "Севилья" увеличила предложение по личному контракту форварда "Спартака" Квинси Промеса – вероятность трансфера игрока резко возросла.

Сегодня вечером 26-летний нападающий улетел в Испанию на медосмотр. Официальное оформление трансфера ожидается завтра.

Ранее "Севилья" была готова платить футболисту 3 миллиона евро в год минус налоги. (Сергей ЕГОРОВ)

Квинси Промес: "Следую за своей мечтой" //

СМИ: Промес станет одним из самых высокооплачиваемых игроков "Севильи" в случае перехода //

Промес: из "Спартака" в "Севилью" за 21 миллион