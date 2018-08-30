19:27 | Футбол — РПЛ

"Севилья" увеличила предложение, Промес улетел на медосмотр

Квинси ПРОМЕС. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Квинси ПРОМЕС. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

По информации "СЭ", "Севилья" увеличила предложение по личному контракту форварда "Спартака" Квинси Промеса – вероятность трансфера игрока резко возросла.

Сегодня вечером 26-летний нападающий улетел в Испанию на медосмотр. Официальное оформление трансфера ожидается завтра.

Ранее "Севилья" была готова платить футболисту 3 миллиона евро в год минус налоги. (Сергей ЕГОРОВ)

 

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