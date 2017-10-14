"Севилья" проиграла "Атлетику" перед матчем против "Спартака"

"Атлетик" дома обыграл "Севилью" (1:0) в матче 8-го тура чемпионата Испании. Команда из Бильбао одержала победу благодаря точному удару Микеля Весги.

Отметим что баски прервали серию из четырех матчей без побед. В предыдущий раз команда Хосе Анхеля Сиганды набрала 3 очка 10 сентября, обыграв на своем поле "Жирону". Для андалусийцев это поражение стало вторым в чемпионате страны.

Напомним, "Севилья" - соперник "Спартака" по групповому турниру Лиги чемпионов. 17 октября команды сыграют в Москве. Вторая встреча между российской и испанской командами состоится 1 ноября в Севилье.

Чемпионат Испании

Ла лига

8-й тур

"Атлетик" - "Севилья" - 1:0 (1:0)

14 октября. Бильбао. Стадион San Mames Barria.