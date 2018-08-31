"Севилья" объявила о подписании 5-летнего контракта с Промесом

"Севилья" на своем официальном сайте подтвердила, что подписала контракт с нападающим "Спартака" и сборной Голландии Квинси Промесом. Соглашение рассчитано на пять лет.

Промес перешел в "Спартак" из "Твенте" летом 2014 года за 12 миллионов евро. В составе красно-белых провел 135 матчей во всех турнирах, забил 66 голов и сделал 34 результативные передачи. В составе "Спартака" он стал чемпионом России (сезон-2016/17) и обладателем Суперкубка страны (2017).

Промес – лучший бомбардир-легионер в истории "Спартака". Сумма его трансфера в "Севилью", по информации "СЭ", составила 21 миллион евро. Зарабатывать игрок будет более трех миллионов евро.

Промес улетел. За мечтой //

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