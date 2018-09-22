Сестры Аверины нанесут первый удар по мячу перед матчем ЦСКА - "Спартак"

Чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверина нанесут первый символический удар по мячу перед матчем 8-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком". Встреча пройдет в воскресенье на стадионе ЦСКА.

- Мы болеем за ЦСКА. Завтра мы идем на матч ЦСКА - "Спартак" и будем пинать первый мяч, - заявили Аверины в эфире группы Олимпийского комитета России в "ВКонтакте".

"Спартак" после семи туров занимает 3-е место в РПЛ, имея в активе 14 очков, ЦСКА с 12-ю очками располагается на 5-й строчке.

ЦСКА – "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 19.00 (мск)