Сесар Навас: "Я уже столько лет живу в России, что иногда чувствую себя странно в Испании"

Защитник "Рубина" Сесар Навас отметил, что хорошо понимает русский язык, информирует "Бизнес Online". Испанец подчеркнул, что в России его уже ничего не удивляет.

– Есть ли разница между несколько холодной Казанью и южным Ростовом в смысле отношения людей, атмосферы?

– Да, характер у южных людей более открытый. Но я всегда чувствовал одинаковую поддержку и в Казани, и в Ростове. В Ростове, наверное, люди чаще подходят к футболистам, общаются, интересуются. Здесь есть небольшая дистанция. Но когда я ходил по улицам Казани, то всегда у меня просят автографы, фото, я тут всегда чувствовал поддержку.

– А в бытовом плане?

– Нет большой разницы. Правда, в Казани приходиться больше бывать дома из-за погоды, но в ресторанах ешь то же самое, например.

– Кажется, что вы очень похудели.

– Нет, вес не изменился. Просто я стригусь всегда по-разному. Когда у меня более длинные волосы, то кажется, что я толще! Рацион у меня обычный.

– Вы ведь знаете русский. Почему не говорите по-русски?

– Да, я понимаю хорошо, но вот разговаривать сложно.

– Чего большего всего вам не хватает в России? Не устали от нее?

– Ха-ха, нет, ни в коем случае. Знаете, я уже столько лет живу в России, что иногда чувствую себя странно в Испании. Мне здесь комфортно и особых сложностей нет. Сложности возникали у моей семьи, которая, например, в последние несколько лет не могла найти какие-то продукты. Вероятно, из-за санкций.

– Россия вас продолжает удивлять чем-то?

– Нет, больших сюрпризов уже нет, я понимаю Россию. Но поначалу, к примеру, агрессивные водители на дорогах удивляли.

– Как часто друзья вам говорят: "Сесар, как ты живешь в России?"

– Да, я порой слышу этот вопрос. Но у них нет никаких проблем, они порой приезжали в Казань и в Ростов, навещали меня. Правда они приезжали, когда было -30 градусов. Но у многих осталось очень положительное впечатление от России.