08:26 | Футбол — РФПЛ

Сесар Навас вернулся в расположение "Рубина" перед матчем с ЦСКА


Защитник "Рубина" Сесар Навас вернулся в расположение команды, сообщает пресс-служба казанцев. 37-летний игрок пропустил последние матчи из-за смерти отца.

Последний раз испанец играл за "Рубин" 21 октября в матче 14-го тура чемпионата против "Динамо" (0:0).

"Рубин" в 18-м туре встретится с ЦСКА, матч пройдет 26 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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