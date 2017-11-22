Сесар Навас вернулся в расположение "Рубина" перед матчем с ЦСКА

Защитник "Рубина" Сесар Навас вернулся в расположение команды, сообщает пресс-служба казанцев. 37-летний игрок пропустил последние матчи из-за смерти отца.

Последний раз испанец играл за "Рубин" 21 октября в матче 14-го тура чемпионата против "Динамо" (0:0).

"Рубин" в 18-м туре встретится с ЦСКА, матч пройдет 26 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.