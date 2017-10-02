Сесар Навас: "Уже в следующей игре "Рубин" выложится на два максимума"

Защитник "Рубина" Сесар Навас признался, что серия из четырех поражений очень расстраивают игроков. Испанец заверил, что команда начнет выправлять ситуацию, начиная со следующей встречи чемпионата России.

Команда Курбана Бердыева не набирала очков в премьер-лиге с 26 августа, когда "Рубин" на своем поле обыграл "Тосно" (1:0). После этого команда из столицы Татарстана поочередно проиграла "Спартаку" (0:1), "Уралу" (0:1), "Ахмату" (0:1) и "Амкару" (0:1).

- Все игроки расстроены происходящим, - приводит слова Наваса официальный сайт "Рубина". - Будем разбираться и искать причины поражения. Конечно, мы чувствуем поддержку болельщиков, которые приходят на стадион, и прекрасно понимаем, что они разочарованы. Поэтому заверяю, что уже в следующей игре мы выложимся на два максимума, чтобы оправдать надежды болельщиков и выиграть.

После 12-ти туров премьер-лиги "Рубин" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав14 очков. В следующем туре казанцы на выезде сыграют с "Ростовом". Встреча состоится 15 октября.