Сесар Навас: "У "Рубина" нет мотивации на "Краснодар", но мы должны показать максимум на поле"

Капитан "Рубина" Сесар Навас в интервью клубной пресс-службе отметил, что перед матчем 30-го тура против "Краснодара" у команды нет мотивации.

- Матч с "Краснодаром" не станет для вас последним? Вы продолжите карьеру? Вопрос уже решенный?

- Не хотелось бы говорить о том, что может случиться потом. Особенно перед таким важным матчем. Обсудим это потом.

- В чем важность матча?

- Понятно, что с точки зрения турнирной таблицы мотивации никакой нет, но чисто профессионально, как футболист, всегда нужно выходить и показывать максимум на поле. Ради болельщиков в том числе. Важно показать им уровень футбола в целом.

- Карадениза будете провожать в Краснодаре?

- С Караденизом попрощались красиво на домашнем матче. Но он по-прежнему является игроком "Рубина" и, думаю, что получит какое-то игровое время в следующем матче. Все мы понимаем, что для клуба это серьезная потеря.

- Можно пару слов о Караденизе как о человеке и что лично для вас значит его уход?

- Он является душой нашей команды, одним из лидеров в раздевалке. Этот человек всегда отдавался на максимум как на тренировках, так и в матчах. Это большая потеря для нас и для меня лично. У нас всегда были прекрасные отношения. Карадениз является тем человеком, который принес в Казань столько успехов. Именно с ним были все чемпионства и все победы.

- Будете удивлены, если увидите Карадениза в тренерской бригаде "Рубина"?

- Карадениз уже получил лицензию, которая позволяет ему тренировать. Будет очень красиво, если он продолжит свою карьеру в тренерском штабе и будет продолжать писать свою историю в "Рубине".

- Может его уже представили как тренера? Поделитесь инсайдом.

- Если честно, не знаю.