19:35 | Футбол — РПЛ

Сесар Навас: "Тяжело играть в такой холод"

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Капитан "Рубина" Сесар Навас поделился эмоциями после домашней ничьей в 14-м туре российской премьер-лиги с "Локомотивом" (0:0).

– Это была очень сложная игра. Тяжело играть в такой холод, но все-таки местами мы показывали очень хорошее качество. Мы взяли одно очко в матче против чемпиона – это не так плохо.

– Почему после перерыва "Рубин" играл намного лучше?

– "Локомотив" играл в Лиге чемпионов на этой неделе, может это сказалось. Мы действительно заиграли сильнее. Азмун провел отличный матч. Да, он не забил, но создавал отличные моменты. (Артур Еникеев).

Рубин - Локомотив

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