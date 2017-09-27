Сесар Навас: "Сильнейшим центральным защитником в истории я считаю Фернандо Йерро"

Защитник "Рубина" Сесар Навас в интервью клубной пресс-службе отметил, что центральные защитнике в футболе самая важная часть команды. По его словам, надежная игра обороны придает уверенности всей команде.

– Каковы главные задачи центрального защитника на футбольном поле? Какая пара центральных защитников в мировом футболе самая сильная, на ваш взгляд?

– Центральные защитники ­– это цемент команды, это те люди, которые придают уверенность команде. На них лежит ответственность, насколько правильно выстроена позиционно вся команда. Центральный защитник должен быть максимально уверенным в себе, совершать максимально простые действия на поле и в то же время быть агрессивным и не бояться быть с мячом. А сильнейшим центральным защитником всех времен я считаю Фернандо Йерро. Он играл за "Реал", когда я был в системе клуба, мы пересекались. Это был мой футбольный отец.