Сесар Навас: "Сильнейшим центральным защитником в истории я считаю Фернандо Йерро"

Защитник "Рубина" Сесар Навас в интервью клубной пресс-службе отметил, что центральные защитнике в футболе самая важная часть команды. По его словам, надежная игра обороны придает уверенности всей команде.
– Каковы главные задачи центрального защитника на футбольном поле? Какая пара центральных защитников в мировом футболе самая сильная, на ваш взгляд?
– Центральные защитники – это цемент команды, это те люди, которые придают уверенность команде. На них лежит ответственность, насколько правильно выстроена позиционно вся команда. Центральный защитник должен быть максимально уверенным в себе, совершать максимально простые действия на поле и в то же время быть агрессивным и не бояться быть с мячом. А сильнейшим центральным защитником всех времен я считаю Фернандо Йерро. Он играл за "Реал", когда я был в системе клуба, мы пересекались. Это был мой футбольный отец.
ВеликийПашаБуре
Игрок великий, но на пике был немного. Ну примерно с 93-го по 98-ой...Хотя даже осенью 98-го Титов, Цымбаларь, Тихонов дали ему оценку...........
17:13