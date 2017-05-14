Сесар Навас: "Сделали хороший задел, но нельзя расслабляться"

Защитник "Ростова" Сесар Навас после первого тайма матча 28-го тура чемпионата России против "Рубина" (2:0) заявил, что его команда постарается довести встречу до победы. Напомним, что в первом отрезке игры голами отметились Сердар Азмун и Дмитрий Полоз.

– Постарались прессинговать с самого начала, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Навас. – Как раз два момента, которые у нас были, закончились голами. Постараемся играть так до конца матча.

Понятно, что сделали хороший задел, но впереди еще половина встречи и нельзя расслабляться.

"СЭ" ведет трансляцию матча