Сесар Навас: "Рубин" набрал ход, но нам нужен этот перерыв"

Капитан "Рубина" Сесар Навас после победы над "Уралом" (1:0) в матче 10-го тура чемпионата России заявил, что команде нужна ближайшая пауза в чемпионате.

– "Рубин" набрал 10 очков в последних 4-х матчах. Может быть, пауза в чемпионате сейчас не нужна?

– Нужна! Надо чуть-чуть отдохнуть. Мы набрали отличный темп, но нужно немного переключиться, чтобы потом еще добавить.

– Почему первый и второй таймы были такими разными?

– У "Урала" тоже играет 11 человек. Они начали прессинговать, прижимали нас. Нам было очень сложно выйти со своей половины поля.

– У "Урала" много вопросов к судейству.

– Ничего не хочу говорить на эту тему. (Артур Еникеев).