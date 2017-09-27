Сесар Навас: "Против Месси и Левандовски играть сложнее всего"

Защитник "Рубина" Сесар Навас в интервью клубной пресс-службе отметил, что волновался в своем первом матче в Лиге чемпионов. Футболист также добавил, что ему сложнее всего было противостоять нападающему "Барселоны" Лионелю Месси и форварду "Баварии" Роберту Левандовски.
– У вас богатая футбольная карьера. Против какого игрока вам было труднее всего играть?
– Я играл против большого количества команд и игроков. Сложно всех вспомнить, но Месси, Левандовски – это те игроки, против которых сложнее всего, которым нельзя давать ни метра пространства.
– Какой гол и какой матч для вас самые памятные?
– Я забивал немного. У меня не та позиция, чтобы много забивать. Но я хорошо помню свой первый гол, когда играл в "Малаге". Среди всех матчей выделю матч 2004 года "Малага" – "Леванте", когда я дебютировал на профессиональном уровне. Хотя было много важных матчей и в Лиге Чемпионов.
– Когда вы слушаете гимн Лиги Чемпионов, расскажите, что вы чувствуете. Коленки трясутся?
– Такое было только в первом матче. Когда мы играли с киевским "Динамо". А в следующих матчах я уже просто наслаждался высоким уровнем футбола.
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http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/7271-tsezar-navas-nuzhno-borotsya-za-mechtu
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