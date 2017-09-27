Сесар Навас: "Против Месси и Левандовски играть сложнее всего"

Защитник "Рубина" Сесар Навас в интервью клубной пресс-службе отметил, что волновался в своем первом матче в Лиге чемпионов. Футболист также добавил, что ему сложнее всего было противостоять нападающему "Барселоны" Лионелю Месси и форварду "Баварии" Роберту Левандовски.

– У вас богатая футбольная карьера. Против какого игрока вам было труднее всего играть?

– Я играл против большого количества команд и игроков. Сложно всех вспомнить, но Месси, Левандовски – это те игроки, против которых сложнее всего, которым нельзя давать ни метра пространства.

– Какой гол и какой матч для вас самые памятные?

– Я забивал немного. У меня не та позиция, чтобы много забивать. Но я хорошо помню свой первый гол, когда играл в "Малаге". Среди всех матчей выделю матч 2004 года "Малага" – "Леванте", когда я дебютировал на профессиональном уровне. Хотя было много важных матчей и в Лиге Чемпионов.

– Когда вы слушаете гимн Лиги Чемпионов, расскажите, что вы чувствуете. Коленки трясутся?

– Такое было только в первом матче. Когда мы играли с киевским "Динамо". А в следующих матчах я уже просто наслаждался высоким уровнем футбола.