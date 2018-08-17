Сесар Навас: "После "Зенита" у "Рубина" было не очень хорошее настроение"

Защитник и капитан "Рубина" Сесар Навас в преддверии матча 4-го тура чемпионата России с "Ахматом" отметил, что команда готовится и хочет провести хороший сезон. По его словам, каждый соперник в премьер-лиге опасен.

– После обидного поражения от "Зенита" у команды было не очень хорошее настроение, все переживали из-за потери очков, – цитирует Наваса пресс-служба клуба. – Но нужно отметить, что у нас есть положительная динамика в плане игры. Мы хотим прибавлять и провести хороший сезон.

Сейчас команда готовится к предстоящему выездному матчу. Все сконцентрированы на игре с "Ахматом". Мы думаем, о том, как можно улучшить свою игру и хорошо сыграть против будущего соперника.

Российская премьер-лига на данный момент очень сложный чемпионат. Каждый соперник несет опасность и практически каждый коллектив способен преподнести сюрприз как в плане игры, так и результата. Команда из Грозного не исключение.