Сесар Навас: "Получал предложения из Испании, но хотел работать с Бердыевым"

Защитник "Рубина" Сесар Навас отметил, что Казань – удобный и красивый город для членов его семьи, информирует "Бизнес Online". Испанец выразил радость в связи с возвращением в "Рубин".

– С какими эмоциями вы возвращаетесь в "Рубин" спустя два года?

– Я очень счастлив вернуться в Казань, потому что провел тут шесть лет своей карьеры, это были прекрасные времена. Испытываю особые чувства. Могу отметить, что в клубе многое изменилось на уровне инфраструктуры. Много всего улучшилось, даже неожиданно.

– Вернулись в ту же самую квартиру?

– Да, ха-ха. Живу в знакомом доме.

– Сколько раз жена просила вас вернуться в теплую Испанию?

– Не совсем так: она предлагала найти какой-то вариант потеплее, чтобы быть вместе с семьей. Но в этот раз она меня полностью поддержала в решении вернуться в Казань и уговорила.

– Казань – комфортный город для испанки?

– Да, здесь отлично живется, удобный и красивый город.

– Были ли за все это время предложения вернуться в Испанию от хороших клубов?

– Да, были предложения от клубов ла лиги на протяжении всех лет, что я играл в России. Но, в первую очередь, я принимал предложения от Курбана Бекиевича, потому что мне очень комфортно работать с его штабом, тренеры мне доверяют. Они доверили мне очень серьезную роль в команде.

– Российский футбол за эти годы поменялся?

– Раньше у клубов не было таких возможностей покупать легионеров. Футбол стал более скоростным, с упором на физику. У нас в команде из года в год менялась методика и, возможно, у других команд тоже. Играть стало сложнее.

– Кто сейчас самый сильный нападающий, с которым вам, возможно, приходилось сложнее всего?

– Объективно? На мой взгляд, лучший – Бухаров. У него отличный спринт, движение, в верховой борьбе с ним бессмысленно бороться, так и в тактическом плане он очень силен. Думаю, он не реализовал себя, потому что травмировался и ему было очень сложно поддерживать уровень. Еще мне нравится Азмун: в воздухе играет хорошо, технически хорош.

– Кто самый сильный игрок в чемпионате России за последние годы?

– Данни – он очень сильный. Когда он был на поле, то это был совсем другой "Зенит", нежели без него. Для меня он даже сильнее Халка.