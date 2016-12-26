Сесар Навас покинет "Ростов"?

Защитник "Ростова" Сесар Навас намерен покинуть клуб, утверждает Diario de Navarra. По данным источника, лидер обороны вице-чемпиона России уже вступил в переговоры с "Осасуной". 36-летний футболист якобы уже уведомил руководство клуба о своем желании.
По информации Transfermarkt, контракт испанского футболиста с ростовчанами рассчитан до 30 июня 2017 года. В октябре, напомним, у ветерана родилась дочь. Не исключено, что желание футболиста продиктовано пополнением в семье.
"Осасуна" после 16 туров занимает последнее место в ла лиге и отстает от спасительной 17-й позиции на пять очков.
Parasenok
werder63 В Зенит/Спартак он не нужен. 36 лет это пенсия. Кроме вратарей. 17:12 === +1 !
17:49
werder63
В Зенит/Спартак он не нужен. 36 лет это пенсия. Кроме вратарей.
17:12
футбол_2018
Очередные домыслы Шнобилей!!
17:11
Ajccio
Так есть же замена уже - Баштуш-младший)))
16:53
shpasic
или всё-таки в Зенит/Спартак?
15:46
King's Bounty IIII
В сегунду хочет :(
15:45
Трижды разбанен)
только не Цесарь!!!! блин, это потеря-потерь....
15:37