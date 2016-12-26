15:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сесар Навас покинет "Ростов"?

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Защитник "Ростова" Сесар Навас намерен покинуть клуб, утверждает Diario de Navarra. По данным источника, лидер обороны вице-чемпиона России уже вступил в переговоры с "Осасуной". 36-летний футболист якобы уже уведомил руководство клуба о своем желании.

По информации Transfermarkt, контракт испанского футболиста с ростовчанами рассчитан до 30 июня 2017 года. В октябре, напомним, у ветерана родилась дочь. Не исключено, что желание футболиста продиктовано пополнением в семье.

"Осасуна" после 16 туров занимает последнее место в ла лиге и отстает от спасительной 17-й позиции на пять очков.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Parasenok

werder63 В Зенит/Спартак он не нужен. 36 лет это пенсия. Кроме вратарей. 17:12 === +1 !

17:49

werder63

В Зенит/Спартак он не нужен. 36 лет это пенсия. Кроме вратарей.

17:12

футбол_2018

Очередные домыслы Шнобилей!!

17:11

Ajccio

Так есть же замена уже - Баштуш-младший)))

16:53

shpasic

или всё-таки в Зенит/Спартак?

15:46

King's Bounty IIII

В сегунду хочет :(

15:45

Трижды разбанен)

только не Цесарь!!!! блин, это потеря-потерь....

15:37

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Материалы других СМИ