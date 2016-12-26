Сесар Навас покинет "Ростов"?

Защитник "Ростова" Сесар Навас намерен покинуть клуб, утверждает Diario de Navarra. По данным источника, лидер обороны вице-чемпиона России уже вступил в переговоры с "Осасуной". 36-летний футболист якобы уже уведомил руководство клуба о своем желании.

По информации Transfermarkt, контракт испанского футболиста с ростовчанами рассчитан до 30 июня 2017 года. В октябре, напомним, у ветерана родилась дочь. Не исключено, что желание футболиста продиктовано пополнением в семье.

"Осасуна" после 16 туров занимает последнее место в ла лиге и отстает от спасительной 17-й позиции на пять очков.