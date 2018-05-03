Сесар Навас обратился в ФИФА, требуя взыскать с "Ростова" 1 миллион евро

Защитник "Рубина" Сесар Навас обратился в Палату по разрешению споров ФИФА, требуя взыскать с "Ростова" 1,05 миллиона евро. При этом в документе не говорится, это долги по зарплате или по премиальным.

"Ростов" потратит 353 тысячи рублей на услуги юристов для защиты своих интересов в деле по иску Наваса. Как следует из документов на сайте госзакупок, помощь за такую сумму ростовскому клубу окажут представители ООО "Сила".

- Дополнительное вознаграждение (гонорар успеха) выплачивается по итогам дела и составляет 5 процентов от положительной разницы между суммой заявленных исковых требований против заказчика и суммой удовлетворённых требований на основании решения ФИФА или мирового соглашения, заключенного в ходе производства по делу, - говорится в заявлении, опубликованном на DonNews.

Напомним, Навас выступал за "Ростов" в 2015-2017 годах. Он провел за команду более 50 матчей и завоевал серебряные медали чемпионата Россиив сезоне-2015/16.