Сесар Навас: "Мы с семьей довольны решением остаться в Казани"

Защитник "Рубина" Сесар Навас рад тому, что продолжит выступать за клуб из Казани. Этим летом 38-летний испанец подписал новый контракт с клубом, который рассчитан на один сезон.

Я очень счастлив продолжить выступать в "Рубине", – сказал Навас в интервью клубному телевидению. – Меня очень радует тот факт, что я смогу играть еще один сезон в этом клубе. Для меня "Рубин" как семья. В свою очередь как я, так и моя семья довольны решением остаться в Казани и чувствовать поддержку болельщиков.

В первом туре чемпионата России-2018/19 "Рубин" дома сыграет с "Краснодаром". Матч состоится 29 июля. Начало – 19.00 по московскому времени.

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