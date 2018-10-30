Сесар Навас: "Мы понимали, что тот угловой - это наш последний шанс"

Капитан "Рубина" Сесар Навас после ничьей в Казани со "Спартаком" (1:1) отметил, что красно-белые практически не создали моментов.

- Очень тяжелый матч. Игра была равная, - заявил Навас. - Мы точно не были хуже. "Спартак" хорошо боролся, но кроме момента с пенальти почти ничего не создал. Мы были очень счастливы, когда сравняли счет на последних минутах. Мы понимали, что тот угловой - это наш последний шанс. Мы просто не могли проиграть прямому конкуренту на своем поле.

- Команда не проигрывает уже 11 матчей.

- Да. Каждый матч без поражений дает команде дополнительную силу. Нам нужно поймать это чувство.

- Отсутствие Азмуна - серьезная потеря?

- Да. Сейчас он очень хорошо готов. К сожалению, на тренировке случилось несчастье.

- Почему первый тайм вышел таким закрытым?

- Обе команды хорошо подготовились друг к другу. У нас были моменты, но все изменил этот пенальти. После него нам оставалось только атаковать. (Артур Еникеев)