23:17 | Футбол — РПЛ

Сесар Навас: "Мотивация в "Рубине" - продолжать выступать на профессиональном уровне"


Защитник "Рубина" Сесар Навас поделился своими ожиданиями от нового сезона. 38-летний испанец будет капитаном команды.

- Основная мотивация – продолжать выступать на профессиональном уровне и играть в футбол, - цитирует официальный сайт "Рубина" Наваса.

- По тренировке и сборам видно, что наигрывается ваша связка с Чико Флоресом. Что можете сказать про этого футболиста? Сыграет ли положительную роль тот факт, что вы говорите на одном языке?

- Чико – профессионал, легко все схватывает в тактическом плане. Конечно, то, что мы говорим на одном языке, поможет нам. Надеюсь, что я ему помогу и в плане адаптации.

Дополнительная информация

http://rubin-kazan.ru/ru/news_items/8009

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