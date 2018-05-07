Сесар Навас: "Казань Арена" готова к ЧМ-2018"

Защитник "Рубина" Сесар Навас высоко оценил состояние "Казань Арены" перед чемпионатом мира-2018. Сегодня на стадионе состоялся матч 29-го тура чемпионата России между казанским клубом и "Уфой" (0:0).

- Поле было очень хорошим. Оно готово к чемпионату мира, как и стадион, - цитирует "Р-Спорт" Наваса. - Была атмосфера чемпионата мира, чувствовалось, что он скоро начнется. Люди праздновали на трибунах, им было весело. Приятно было попрощаться с болельщиками, которых не увидим до следующего сезона.

"Казань Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Франция - Австралия (16 июня), Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня) и Корея - Германия (27 июня). Также на стадионе состоятся игра 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).

Когда пройдет чемпионат мира по футболу



