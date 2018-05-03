Сесар Навас: "Карадениз мог бы войти в тренерский штаб "Рубина"

Капитан "Рубина" Сесар Навас от лица команды поблагодарил Гекдениза Карадениза за отличную игру. Сегодня 38-летний турецкий хавбек объявил о завершении карьеры.

– Хочется сказать слова от себя лично и от всей команды, – отметил Навас. – Это пример для всей команды. Карадениз всегда отдавался по максимуму – это прекрасный партнер по команде. Это было честью играть вместе с ним столько лет. Мы благодарны тебе за все. Думаю, что Карадениз бы мог поучаствовать в качестве тренера в нашем штабе. (Артур ЕНИКЕЕВ).