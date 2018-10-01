Сесар Навас: "Игру рукой видели все, кроме судьи. И Канунникова"

Капитан "Рубина" Сесар Навас прокомментировал домашнюю победу над "Крыльями Советов", добытую на 94-й минуте (2:1).

- Победа на последних секундах - это всегда огромное счастье, - говорит Навас. - Перед этим был момент, когда судья не назначил пенальти. Там была стопроцентная рука. Я отчетливо видел. Ее видели все, кроме судьи. И может еще Максим Канунников, который уверял меня, что все было нормально. Нам очень нужна была эта победа. Вся команда билась за этот результат. Сегодня очень многое не получалось, но гол в концовке перекрыл все.

- Был ли офсайд у Канунникова в моменте с голом?

- Думаю, что нет. Там все произошло очень быстро.

- Позади почти треть чемпионата. Вы уже смотрите в таблицу?

- Да. Сейчас у нас хорошая позиция. Мы на шестом месте и впереди игра дома с "Уралом". Мы хотим быть как можно выше, но нужно идти к этому постепенно. Следующая игра будет очень сложной. Надо хорошо поработать на неделе.

- Четыре игрока, которые уезжают в сборную России - это огромная проблема для тренировочного процесса?

- Нет, я рад за них. У нас есть игроки, чтобы тренироваться. (Артур Еникеев)

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