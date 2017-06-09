Сесар Навас: "Это были два чудесных сезона в "Ростове"

Экс-защитник "Ростова" Сесар Навас поблагодарил болельщиков команды за поддержку. Ранее клуб объявил об уходе футболиста. В начале июня испанец сообщил о том, что хотел бы остаться в команде на еще один год, но не получил предложения о продлении контракта.

– Дорогие болельщики, мне бы хотелось поблагодарить вас за поддержку и эмоции, которые вы дарили на протяжении двух сезонов, которые я провел в "Ростове", – цитирует клубная пресс-служба Наваса. – Это были два чудесных сезона, как в профессиональном, так и в личном аспекте. Благодаря вам мы смогли добиться таких потрясающих результатов. Я желаю Вам удачи в следующих сезонах!

Напомним, что 37-летний футболист провел в команде два сезона, а в минувшем отыграл в 38 матчах, забил один мяч и отдал 4 голевые передачи. По информации "СЭ", Навас может вернуться в "Рубин". Ожидается, что в ближайшее время казанцев должен возглавить Курбан Бердыев, ранее покинувший пост вице-президента-тренера "Ростова".