Сесар Навас: "Думаю, Грасия способен повторить путь Эмери"

Защитник "Рубина" Сесар Навас отметил, что Курбан Бердыев – не самый требовательный тренер в его карьере, информирует "Бизнес Online". Испанец подчеркнул, что за годы работы под руководством Бердыева манера управления коллективом у него никак не изменилась.
– Чего не хватало "Рубину" в стартовых матчах этого сезона?
– Наверное, кому-то сразу сложно приспособиться к новому тренеру и невозможно спустя полтора месяца вникнуть в систему. Для этого нужно время: нужно изучать видео, нарабатывать на тренировках и в матчах, чтобы был игровой баланс.
– Что было не так с "Рубином" прошлого сезона? Вы наверняка общались с испанцами и бывшими партнерами.
– Думаю, игроки не сработали в целом как команда. Я играл с Санчесом раньше, но мы не общались на футбольные темы. Все же оценивать "Рубин" в прошлом сезоне не берусь, меня не было в команде и я не могу сказать, что произошло.
– Сможет ли Хави Грасия повторить путь Унаи Эмери, который после увольнения из "Спартака" выиграл Лигу Европы и стал большим тренером?
– Хави был отличным футболистом, а сейчас это известный тренер. Думаю, он вполне способен на это.
– Насколько Бердыев поменялся за эти годы?
– С каждым годом идет тренерское развитие и он вместе с тренерским штабом постоянно что-то изучает, просматривает. Он получил еще больше опыта и практики, развивался.
– Уход из "Рубина" повлиял на него?
– Не знаю, но манера управления коллективом у него никак не изменилась.
– А какая она?
– Игроки никогда не могут расслабиться, ни на одной тренировке. Должна быть стопроцентная отдача и даже на секунду нельзя отвлечься. Максимум концентрации и максимум самоотдачи.
– Ну, многие тренеры этого хотят в своих командах. Как он этого добивается? Какие действия?
– Не согласен. Тренеры по-разному строят свой тренировочный процесс. Кто-то дает больше свободы, дает возможность расслабиться. У Курбана Бекиевича такого нет. Игроки всегда должны работать на максимуме на каждой тренировке.
– Бердыев контролирует диету, режим, какие-то другие детали?
– Всех игроков он контролирует одинаково и мы полностью подчинены дисциплине, когда едим, тренируемся, когда остаемся на базе, когда можем уходить между тренировками, а когда нет.
– Насколько сложно привыкнуть к такому контролю?
– Эти требования не мешают, они направлены на то, чтобы на поле все выкладывались и отдавались игре. У меня вообще в карьере бывали тренеры и более требовательные.
– Кто?
– В Испании в "Малаге" Антони Тапе был намного требовательнее, чем Бердыев...