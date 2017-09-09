Сесар Навас: "Думаю, Грасия способен повторить путь Эмери"

Защитник "Рубина" Сесар Навас отметил, что Курбан Бердыев – не самый требовательный тренер в его карьере, информирует "Бизнес Online". Испанец подчеркнул, что за годы работы под руководством Бердыева манера управления коллективом у него никак не изменилась.

– Чего не хватало "Рубину" в стартовых матчах этого сезона?

– Наверное, кому-то сразу сложно приспособиться к новому тренеру и невозможно спустя полтора месяца вникнуть в систему. Для этого нужно время: нужно изучать видео, нарабатывать на тренировках и в матчах, чтобы был игровой баланс.

– Что было не так с "Рубином" прошлого сезона? Вы наверняка общались с испанцами и бывшими партнерами.

– Думаю, игроки не сработали в целом как команда. Я играл с Санчесом раньше, но мы не общались на футбольные темы. Все же оценивать "Рубин" в прошлом сезоне не берусь, меня не было в команде и я не могу сказать, что произошло.

– Сможет ли Хави Грасия повторить путь Унаи Эмери, который после увольнения из "Спартака" выиграл Лигу Европы и стал большим тренером?

– Хави был отличным футболистом, а сейчас это известный тренер. Думаю, он вполне способен на это.

– Насколько Бердыев поменялся за эти годы?

– С каждым годом идет тренерское развитие и он вместе с тренерским штабом постоянно что-то изучает, просматривает. Он получил еще больше опыта и практики, развивался.

– Уход из "Рубина" повлиял на него?

– Не знаю, но манера управления коллективом у него никак не изменилась.

– А какая она?

– Игроки никогда не могут расслабиться, ни на одной тренировке. Должна быть стопроцентная отдача и даже на секунду нельзя отвлечься. Максимум концентрации и максимум самоотдачи.

– Ну, многие тренеры этого хотят в своих командах. Как он этого добивается? Какие действия?

– Не согласен. Тренеры по-разному строят свой тренировочный процесс. Кто-то дает больше свободы, дает возможность расслабиться. У Курбана Бекиевича такого нет. Игроки всегда должны работать на максимуме на каждой тренировке.

– Бердыев контролирует диету, режим, какие-то другие детали?

– Всех игроков он контролирует одинаково и мы полностью подчинены дисциплине, когда едим, тренируемся, когда остаемся на базе, когда можем уходить между тренировками, а когда нет.

– Насколько сложно привыкнуть к такому контролю?

– Эти требования не мешают, они направлены на то, чтобы на поле все выкладывались и отдавались игре. У меня вообще в карьере бывали тренеры и более требовательные.

– Кто?

– В Испании в "Малаге" Антони Тапе был намного требовательнее, чем Бердыев...