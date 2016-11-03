Сесар Навас: "Буду честен: "Ростов" имеет большой долг передо мной"

Защитник "Ростова" Сесар Навас заявил, что, несмотря на потерю шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов после поражения от "Атлетико" (1:2), команда постарается выйти в Лигу Европы, информируют "Известия". Испанец также рассказал о задержках зарплаты в донском клубе.

– После поражения от "Атлетико" "Ростов" лишился шансов на попадание в плей-офф Лиги чемпионов. Как вы можете оценить дальнейшие перспективы вашей команды на европейской арене?

– Мы сделаем все возможное для того, чтобы попасть в Лигу Европы. Это достаточно сложная задача, так как в нашей группе собрались очень сильные команды. Для попадания нам необходимо выиграть борьбу у ПСВ, что, конечно, сделать будет непросто. Но мы уверены в себе и думаем, что нам по силам занять третье место в группе, которое позволит нам весной сыграть в Лиге Европы и продолжить свою еврокубковую кампанию.

– В последнем матче чемпионата России "Ростов" сыграл практически резервным составом. Насколько это помогло в матче с "Атлетико" в физическом плане?

– В этом сезоне мы играем гораздо больше матчей, выступая на два фронта. Периодически игроки получают микротравмы, и иногда кому-то из них дают передохнуть. Таким образом, к следующему матчу отдохнувший футболист подходит в лучшей форме. Все команды, играющие в еврокубках, это практикуют. И это абсолютно нормально.

– Недавно руководство "Ростова" заявило, что скоро погасит все долги перед футболистами. Произошли какие-то подвижки в этом плане?

– Я не знаю всей ситуации, могу говорить только за себя. Буду честен – клуб имеет большой долг передо мной. Я жду, что в скором времени все будет погашено. Я доверяю руководству "Ростова" и надеюсь, что скоро эта проблема будет решена.