Сесар Навас: "Амкар" приедет в Казань за нулевой ничьей"

Защитник "Рубина" Сесар Навас отметил, что команда всю неделю работала, чтобы добиться положительного результата в матче 12-го тура чемпионата России против "Амкара". Поединок состоится 30 сентября в Казани.

– Как команда чувствует себя после трех поражений подряд?

– Понятно, что ситуация для команды не самая приятная. В двух последних матчах у нас была возможность забить, но в футболе не всегда бывает так, как хочешь ты. Всю неделю мы работали для того, чтобы показать положительный результат с "Амкаром".

– Как оцените свою форму?

– Я готов на 100 процентов с самого первого дня, когда приехал в "Рубин".

– "Амкар" много борется, мало забивает. Чего ждете от предстоящей игры?

– Думаю, с нами на выезде они постараются удержать, нулевой результат. В матчах с такими соперниками, как правило, бывает очень сложно забить первый гол. Если нам это удастся, то дальше должно быть легче. Постараемся найти способы вскрыть оборону "Амкара". (Артур ЕНИКЕЕВ)