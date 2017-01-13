Серхио Санчес: "Сейчас у "Рубина" нет времени на раскачку, нужно набирать очки"

Защитник "Рубина" Серхио Санчес поделился ожиданиями от второй части чемпионата России. По словам испанца, казанцам по силам пробиться в Лигу Европы, ведь команда уже сыгрывается.

– Мы отдыхали в Доминикане всей семьей, – сказал Санчес. – Надо было разгрузить тело. Но сейчас каникулы кончились. Да, сборы пройдут в Палате, недалеко от моего дома, но мне уже 34 года, и меня не просто отвлечь, – говорит Санчес.

– Какие ожидания от второй части сезона?

– Очень хорошие. Я надеюсь, что мы улучшим ситуацию в чемпионате. Нам уже легче адаптироваться. Мы уже работаем вместе достаточный срок. Хави Грасия сказал нам на собрании, что это уже не старт чемпионата, что у нас нет времени на раскачку. Мы должны играть агрессивно и на победу с первых матчей.

– Реально ли пробиться в Лигу Европы?

– Думаю, да. Все зависит от нас. Мы всего в паре побед от зоны еврокубков.

– 10 матчей на сборе. Такое было в вашей карьере?

– Да, это многовато. Но нам нужно набирать физику и игровой ритм. Мы будем часто играть и улучшать связи.