Серхио Санчес: "Хочется, чтобы "Рубин" оказался в зоне Лиги чемпионов"

Защитник "Рубина" Серхио Санчес поблагодарил болельщиков за поддержку во время матча 14-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (0:0). Он выразил надежду, что по окончании сезона казанцы попадут в Лигу чемпионов.

– Еще перед матчем мы знали, что он получится очень сложным. "Ростов" играет очень компактно и прекрасно работает в обороне, – цитирует официальный сайт "Рубина" Санчеса. – В средней линии у "Ростова" также подобраны хорошие игроки во главе с Нобоа. Мы знали, что с самых первых минут нужно действовать компактно, тщательно выжидать моменты для того, чтобы забить. Думаю, вся игра сегодня проходила в середине поля, поэтому обе команды практически не подходили к штрафным площадкам. Хотя моменты были. Например, мне немного не повезло в концовке. Я правша, а мяч оказался под левой, я ударил, но не попал в створ. Мы играли неплохо, дружно, как команда, но тренер остался не очень доволен, поскольку нам не удалось победить.

– Как вам атмосфера на стадионе?

– Наши болельщики – это топ уровень. Было очень холодно, но они пришли и всю игру поддерживали нас, кричали "Вперед, "Рубин"!". Для нас это очень важно, потому что в конце матча ты видишь свой стадион, болельщиков. Хочу сказать им большое спасибо, с их поддержкой мы будем подниматься выше. Надеюсь, что это не наша позиция в турнирной таблице. По итогам сезона хочется оказаться в зоне Лиги чемпионов. Это будет просто отличный результат. Нам нужно работать, и если мы будем биться друг за друга, то сможем достичь цели.