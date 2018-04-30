11:14 | Футбол — РФПЛ

Сергея Семак: "Уфа" - не та команда, которая может выиграть на одном мастерстве"


Главный тренер "Уфы" Сергей Семак перед матчем 28-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" отметил, что хабаровчане достойно смотрятся под руководством Сергея Передни.  

- Легких игр вообще не бывает. "СКА" три последние игры очень достойно провел при новом главном тренере, - сказал Семак в эфире телеканала "Наш футбол". - Это спорт, тут не важно турнирное положение, обе команды хотят играть, я жду бескомпромиссной борьбы. Результат никто не может предположить. "Уфа" - это не та команда, которая только на мастерстве может добиться победы.

Уфа - СКА-Хабаровск

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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