Сергея Семак: "Уфа" - не та команда, которая может выиграть на одном мастерстве"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак перед матчем 28-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" отметил, что хабаровчане достойно смотрятся под руководством Сергея Передни.



- Легких игр вообще не бывает. "СКА" три последние игры очень достойно провел при новом главном тренере, - сказал Семак в эфире телеканала "Наш футбол". - Это спорт, тут не важно турнирное положение, обе команды хотят играть, я жду бескомпромиссной борьбы. Результат никто не может предположить. "Уфа" - это не та команда, которая только на мастерстве может добиться победы.