15:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергея Прядкин: "Уже убедились, что иностранные арбитры ничем не лучше наших"

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Президент РФПЛ Сергей Прядкин в интервью "СЭ" высказался о практике привлечения иностранных арбитров. Вдобавок он сообщил, когда может быть рассмотрен вопрос о внедрении систем видеофиксации гола или видеоповторов.

Артем Дзюба высказался за приглашение иностранных арбитров на матчи РФПЛ. Возможно, это пробный шар – не назначить ли иностранца на матч "Спартак""Зенит". Как относитесь к судьям-иностранцам?

– В свое время мы уже использовали эту практику, убедились, что ничем они не лучше наших. Безусловно, нашим арбитрам есть куда расти, но их уровень достаточно стабилен и высок. К примеру, матч "Локо""Спартак" судья отработал на высоком уровне.

– Определена дата общего собрания, на котором будет рассмотрен вопрос либо о видеоповторах, либо о видеофикации гола?

– Наверное, после конференции РФС, которая назначена на 8 апреля. И это будет не только позиция общего собрания премьер-лиги. Рассмотрим и ряд других вопросов.

– Кто-то из клубов уже официально обратился?

– Пока никто. Но мы эти вопросы обсуждаем достаточно часто, мнения клубов знаем.

– Есть вероятность, что матч "Спартак" – "Зенит" покажет Первый канал?

– Такой информации у меня нет. Никто из руководителей Первого не обращался. Но у РФПЛ контракт с "Матч ТВ", и это уже вопрос переговоров с нашим основным вещателем. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

пригласите Айтекина и Эверебе!

17:37

Exsorsist

Когда это Прядкин успел убедиться? Более 10 лет иностранные судьи не судят в России? Согласен, что главный вопрос в том, что оказать давление на иностранных судей, для предвзятого судейства, Прядкин и К явно не сможет.

17:24

Непорочный как ТИ

даже если они такие же продажные, есть шанс что гинер не успеет их перекупить, если вызывать их прямо в день игры

17:20

merniloskut

Ваши - это продажные и зависимые!(((

16:58

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