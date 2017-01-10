Сергей Зуйков: "Для меня это новый вызов, после ФНЛ хочется закрепиться в "Зените"

Новичок "Зенита" защитник Сергей Зуйков заявил, что поначалу не воспринимал всерьез интерес со стороны клуба из Санкт-Петербурга, пока не пообщался с их представителями. Сегодня 23-летний футболист перешел из астраханского "Волгаря", контракт с игроком рассчитан на 3,5 года. В нынешнем сезоне в рамках ФНЛ Зуйков провел 19 игр, в которых забил пять голов.

– Когда узнал об интересе? В конце первой части сезона, – цитирует сайт "Зенита" Зуйкова. – Связались представители "Зенита", договорились о встрече. Сначала всерьез не воспринял этот вариант. Но после того как пообщался, понял, что интерес клуба ко мне действительно есть, и принял решение перейти в "Зенит". Все решалось буквально в последние дни прошедшего года. Подписал бумаги, оставались некоторые нюансы. Я уже успел познакомиться с ребятами и прошел медобследование. Впечатления от "Зенита" сейчас самые положительные!

Для меня это, конечно, новый вызов. После ФНЛ хочется закрепиться в новом клубе. Еду с командой в Дубай на сборы, очень хочу себя проявить и стать игроком основного состава. Пока не успел пообщаться с главным тренером. Только с новыми партнерами.