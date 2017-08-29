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20:20 | Футбол — РФПЛ

Сергей Зуев – об эпизоде в матче ЦСКА – "Ахмат": Язык не повернется назвать эту ошибку грубой"

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Инспектор Департамента судейства и инспектирования РФС Сергей Зуев выразил мнение, что арбитр Александр Кудрявцев допустил ошибку в матче 8-го тура чемпионата России ЦСКА"Ахмат" (0:1). При этом он отметил, что момент, возникший на 45-й минуте игры, был непрост.

 
Воскресенье. Москва. ЦСКА - "Ахмат" - 0:1. Понтус ВЕРНБЛУМ после матча высказывает претензии главному арбитру Михаилу ВИЛКОВУ (слева).Красная карточка от Гинера. К чему может привести конфликт судейского корпуса и ЦСКА?

– Вроде бы, мы сошлись на мнении, что это ошибка судьи. Но у меня язык не повернется назвать ее грубой или недопустимой, – сказал Зуев в эфире программы "Свисток". – Вы видели, что в этом моменте ассистент располагался с другой стороны, его отделяли две штанги, которые он должен был оставить вне поля своего зрения. Если говорить об ошибке, то она заключается только в отсутствии суперконцентрации.

По материалам, которые у нас есть, мы больше склоняемся к тому, что это решение было ошибочным. Однако ни один специалист не скажет, что он на сто процентов уверен в этой ситуации. За этот момент полностью отвечал ассистент, потому что у него была возможность занять позицию.

Напомним, Кудрявцев работал ассистентом главного арбитра этого матча Михаила Вилкова и не увидел момент, в котором мяч пересек линию ворот, и вышел из игры – в результате гости продолжили атаку и забили решающий гол.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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rob3906

"Вроде бы", "Ошибка не грубая", "Мы склоняемся к..." Гражданин Зуев, у вас проблемы со зрением или с головой? Или с тем и другим?

20:41

Vlаdimir

А два офсайда, которые были "ошибочно" зафиксированы у ЦСКА? Боковые были мягко говоря не готовы ...

20:33

Thomas_Boy_

Я выстрелы в Кеннеди тоже никак не назвал бы смертельными.

20:32

alur66

Ну обалдеть-косячат судьи от игры к игре-команды из-за этих упырей теряют кучу очков-а они не в чем как всегда не виноваты. Обнаглели совсем в судейском комитете.

20:29