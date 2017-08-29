Сергей Зуев – об эпизоде в матче ЦСКА – "Ахмат": Язык не повернется назвать эту ошибку грубой"

Инспектор Департамента судейства и инспектирования РФС Сергей Зуев выразил мнение, что арбитр Александр Кудрявцев допустил ошибку в матче 8-го тура чемпионата России ЦСКА – "Ахмат" (0:1). При этом он отметил, что момент, возникший на 45-й минуте игры, был непрост.

– Вроде бы, мы сошлись на мнении, что это ошибка судьи. Но у меня язык не повернется назвать ее грубой или недопустимой, – сказал Зуев в эфире программы "Свисток". – Вы видели, что в этом моменте ассистент располагался с другой стороны, его отделяли две штанги, которые он должен был оставить вне поля своего зрения. Если говорить об ошибке, то она заключается только в отсутствии суперконцентрации.

По материалам, которые у нас есть, мы больше склоняемся к тому, что это решение было ошибочным. Однако ни один специалист не скажет, что он на сто процентов уверен в этой ситуации. За этот момент полностью отвечал ассистент, потому что у него была возможность занять позицию.

Напомним, Кудрявцев работал ассистентом главного арбитра этого матча Михаила Вилкова и не увидел момент, в котором мяч пересек линию ворот, и вышел из игры – в результате гости продолжили атаку и забили решающий гол.