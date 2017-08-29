Сергей Зуев – об эпизоде в матче ЦСКА – "Ахмат": Язык не повернется назвать эту ошибку грубой"

Инспектор Департамента судейства и инспектирования РФС Сергей Зуев выразил мнение, что арбитр Александр Кудрявцев допустил ошибку в матче 8-го тура чемпионата России ЦСКА – "Ахмат" (0:1). При этом он отметил, что момент, возникший на 45-й минуте игры, был непрост.
– Вроде бы, мы сошлись на мнении, что это ошибка судьи. Но у меня язык не повернется назвать ее грубой или недопустимой, – сказал Зуев в эфире программы "Свисток". – Вы видели, что в этом моменте ассистент располагался с другой стороны, его отделяли две штанги, которые он должен был оставить вне поля своего зрения. Если говорить об ошибке, то она заключается только в отсутствии суперконцентрации.
По материалам, которые у нас есть, мы больше склоняемся к тому, что это решение было ошибочным. Однако ни один специалист не скажет, что он на сто процентов уверен в этой ситуации. За этот момент полностью отвечал ассистент, потому что у него была возможность занять позицию.
Напомним, Кудрявцев работал ассистентом главного арбитра этого матча Михаила Вилкова и не увидел момент, в котором мяч пересек линию ворот, и вышел из игры – в результате гости продолжили атаку и забили решающий гол.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @akhmatgrozny#НашФутбол #РФПЛ. 8-й тур. #ЦСКААхмат 0:1 45' Заур Садаев @zaur_sadaev pic.twitter.com/G81YiECIoH– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 августа 2017 г.
rob3906
"Вроде бы", "Ошибка не грубая", "Мы склоняемся к..." Гражданин Зуев, у вас проблемы со зрением или с головой? Или с тем и другим?
20:41
Vlаdimir
А два офсайда, которые были "ошибочно" зафиксированы у ЦСКА? Боковые были мягко говоря не готовы ...
20:33
Thomas_Boy_
Я выстрелы в Кеннеди тоже никак не назвал бы смертельными.
20:32
alur66
Ну обалдеть-косячат судьи от игры к игре-команды из-за этих упырей теряют кучу очков-а они не в чем как всегда не виноваты. Обнаглели совсем в судейском комитете.
20:29