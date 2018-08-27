03:45 | Футбол — РПЛ

Сергей Юран: "Спартак" и "Зенит" - главные фавориты на чемпионство"


Бывший игрок "Спартака" Сергей Юран отметил, что красно-белые постепенно набирают форму. По его словам, спартаковцы наряду с "Зенитом" являются главными фаворитами РПЛ.

– "Спартак" идет по восходящей, набирает оптимальные кондиции, – приводят "Известия" слова Юрана. – Это говорит о правильной подготовке к сезону. Не имеет смысла выходить на пик к первому туру. Единственное — жаль, что красно-белые не пробились в осенний этап Лиги чемпионов.

"Спартак" наравне с "Зенитом" выделяется среди остальных команд, которые ставят перед собой самые высокие задачи. На данном этапе именно эти две команды, на мой взгляд, являются главными фаворитами, которые будут разыгрывать чемпионство в этом сезоне.

Дополнительная информация

https://iz.ru/781954/sevastian-terletckii/poka-nepobedim

К комментариям
0
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
Материалы других СМИ