Сергей Юран: "Спартак" и "Зенит" - главные фавориты на чемпионство"

Бывший игрок "Спартака" Сергей Юран отметил, что красно-белые постепенно набирают форму. По его словам, спартаковцы наряду с "Зенитом" являются главными фаворитами РПЛ.

– "Спартак" идет по восходящей, набирает оптимальные кондиции, – приводят "Известия" слова Юрана. – Это говорит о правильной подготовке к сезону. Не имеет смысла выходить на пик к первому туру. Единственное — жаль, что красно-белые не пробились в осенний этап Лиги чемпионов.

"Спартак" наравне с "Зенитом" выделяется среди остальных команд, которые ставят перед собой самые высокие задачи. На данном этапе именно эти две команды, на мой взгляд, являются главными фаворитами, которые будут разыгрывать чемпионство в этом сезоне.