Сергей Юран: "Рианчо можно оставить до зимы"

Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран в интервью "СЭ" заявил, что исполняющий обязанности главного тренера красно-белых Рауль Рианчо должен остаться в клубе до зимы.

– Допускаете, что Рианчо останется в "Спартаке", как минимум, до зимы?

– На мой взгляд, это станет правильным решением. Нужно, чтобы Рианчо довел команду до паузы в чемпионате России. А уже потом в спокойной обстановке сделать выводы, все проанализировать. Зачем сейчас что-то менять, шарахаться?

– То есть, после просмотра трех последних матчей красно-белых у вас не возникло мысли: а зачем убирали Карреру?

– Считаю, при Массимо команда зашла в тупик. Матч с Тулой высветил все проблемы "Спартака". Надо было принимать решение по тренеру. Важно, что оставили человека из штаба Карреры. Нужно дать ему время до зимы. Рианчо очень хочет поработать в таком великом клубе и сделает все от себя зависящее, чтобы принести ему пользу. (Виталий Айрапетов)

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