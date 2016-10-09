Бывший нападающий сборной России Сергей Юран не видит ничего страшного в поражении от Коста-Рики (3:4). Он добавил, что в эпизоде с пенальти ошибся капитан сборной России Василий Березуцкий.
– Коста-Рика – серьезный соперник, они всем все доказали на чемпионате мира в Бразилии. Наша сборная? Немного настораживает, что многовато пропустили. Но нужно понимать, что Черчесов ищет оптимальный вариант состава, связки пробует, смотрит в деле молодых ребят.
Нельзя говорить, что мы сыграли плохо. Хорошо смотрелись впереди, нормально атаковали. Есть вопросы к обороне, но, уверен, тренерский штаб сделает правильные выводы. Считаю, к 2018 году Черчесов сможет определить оптимальный состав.
Кто больше всего понравился? Дзюба – большой молодец. Игрок все время хочет забить гол. Дай бог каждому такое качество на футбольном поле. Самедова нужно отметить. Получил травму, вернулся на поле. Бился в майке сборной России, понимал ответственность перед болельщиками.
Из новичков выделю, пожалуй, Ерохина. Видно, что парень стремится прогрессировать, неплохо выглядел.
Ошибки Березуцкого? За автогол нельзя его винить. Сложный момент. Пенальти? Василий – опытный игрок, зря ногу оставил. Да, в том эпизоде – его ошибка.
Но я призываю болельщиков, специалистов никого не критиковать. Не спешите ругать эту сборную! Петров? Не надо никого журить. Он тоже старался. Все хотели показать свой класс. Может быть, кто-то и перегорел, но давайте наберемся терпения. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Platinum1991
СЕРГЕЙ ЮРАН: "НЕ СПЕШИТЕ РУГАТЬ ЭТУ СБОРНУЮ!" А мы и НЕ РУГАЕМ игроков, а указываем на ошибки Черчесова при подготовке к игре! Я же предлагал ставить на первый тайм Крицюка, а Сослана на второй! Надо было ставить Крицюка, а на второй тайм замена на Джанаева!!! Или наоборот! Джанаев на первый тайм, а Крицюк на второй! Черчесов ПРОМАХНУЛСЯ! Хотя и Сослан не виноват в пропущенных! При такой игре в обороне могли и больше пропустить. Черчесов ПЛОХО тактически подготовил сборную к игре. Физикой накачали, а тактически НЕТ. Надо было не физикой качать, а тактически НАТАСКИВАТЬ, что намного сложнее! Не было видно командных осмысленных действий и уверенности. После физики игроки сборной подсели и быстро потеряли концентрацию, отсюда и ошибки, и в атаке и в обороне! Игроки не виноваты, что Черчесов провалил подготовку к игре и НАСТУПИЛ на ГРАБЛИ Слуцкого! А грабли своё дело ЗНАЮТ, в отличие от Черчесова! Исправно ЛУПЯТ по лбу и шишки НАБИВАЮТ! На что наступили, то и получили! Не хочет Черчесов учиться на ошибках Слуцкого, вот и будет регулярно СМАЧНО получать!
19:12
Alex Surovov
Если Черчесов в следующий раз поставит ветеранов, грош ему цена в базарный день.
18:57
Vl
Пеналь левый был!
18:56
gayduk
А можно и Юрана в тренеры взять . Не жалко!
18:51
MASTERTVER
А кого критиковать то, было бы кого. Эти люди " доказали" , что им пофигу на все на этом белом свете.
18:45
NF
А нам и не надо никого ругать. Эта "сборная" все докажет на поле...
18:36