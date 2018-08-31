07:43 | Футбол — РПЛ

Сергей Юран: "Нас ждет интереснейшее противостояние двух лидеров старта сезона"


Бывший игрок "Спартака" Сергей Юран ждет интереснейшего противостояния красно-белых с "Зенитом"​ в 6-м туре чемпионата России. По его мнению, предстоящая встреча определит перспективы клубов в борьбе за золотые медали.

– Нас ждет интереснейшее противостояние двух лидеров старта сезона, – цитируют "Известия" Юрана. – Тем не менее я считаю, что итоги этой встречи не сломают психологически ни одного из лидеров. Все-таки впереди еще очень много матчей. Но игра "Спартака" и "Зенита" даст ответы на многие вопросы относительно дальнейших перспектив этих коллективов в борьбе за золото.

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https://iz.ru/783502/sevastian-terletckii/bitva-liderov-pered-peredyshkoi

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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