Сергей Юран: "Нас ждет интереснейшее противостояние двух лидеров старта сезона"

Бывший игрок "Спартака" Сергей Юран ждет интереснейшего противостояния красно-белых с "Зенитом"​ в 6-м туре чемпионата России. По его мнению, предстоящая встреча определит перспективы клубов в борьбе за золотые медали.

– Нас ждет интереснейшее противостояние двух лидеров старта сезона, – цитируют "Известия" Юрана. – Тем не менее я считаю, что итоги этой встречи не сломают психологически ни одного из лидеров. Все-таки впереди еще очень много матчей. Но игра "Спартака" и "Зенита" даст ответы на многие вопросы относительно дальнейших перспектив этих коллективов в борьбе за золото.