Сергей Юран: "Из-за системы "осень–весна" мы играем в антифутбол"

Экс-форвард сборной России Сергей Юран в интервью "Известиям" выразил мнение, что из-за системы "осень–весна", действующей в российском чемпионате с декабря 2010 года, команды вынуждены играть в "антифутбол". Отметим, что заместитель председателя правительства России и президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что в таких условиях становится возможным возврат к старому формату проведения соревнований "весна–осень" – когда чемпионат России проводился в течение календарного года, а не с июля по май с перерывом на зиму.

– Я изначально выступал против перехода нашего первенства на систему "осень–весна", – заявил "Известиям" Юран. – Посмотрите, на каких полях приходится играть футболистам и при каких погодных условиях... Это ненормально. Российский футбол теряет зрелищность. Команды вынуждены подстраиваться под эти условия и, соответственно, показывают менее яркий и динамичный футбол. Это и футболом-то назвать сложно – какой-то антифутбол. Надеюсь, что в ближайшее время наши руководители все-таки поймут, что правильным шагом было бы вернуться к системе "весна–осень". Заметьте, что именно при этой системе наши клубы добивались серьезных успехов на международной арене, ЦСКА и "Зенит" становились обладателями Кубка УЕФА. Хорошо проявляла себя и национальная команда – третье место на Евро-2008. Это всё было не просто так.