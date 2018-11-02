Сергей Юран: "Если бы Глушаков был гнилым, Рианчо не вернул бы его в состав"

Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран в интервью "СЭ" заявил, что не верит в то, что хавбек красно-белых Денис Глушаков мог "плавить" бывшего главного тренера москвичей Массимо Карреру.

– Рианчо на пресс-конференции заявил: "Мне плевать на свист болельщиков. Глушаков будет в составе". Смелое заявление?

– Не смелое, а профессиональное. Если бы Глушаков действительно в чем-то провинился бы перед Каррерой, его бы до сих пор даже близко не подпустили бы к первой команде. Вот Рианчо ответил на все сомнения и вопросы по этому игроку.

Если бы Глушаков был гнилым, поступил плохо, отвратительно, то Рианчо, конечно, не стал бы ему доверять. Испанец же находился в штабе итальянца, все видел. Думаете, Денис "плавил" Карреру, Рианчо все знал, а потом вернул его в состав? Такого не бывает. Есть тренерская солидарность. Видно, что Рианчо профессионал.

– Так почему же Каррера "зачехлил" Глушакова? Есть предположение?

– Я уже сказал, что Глушаков внес значительный вклад в чемпионство "Спартака", забив столь важные голы. И вот здесь, мне кажется, какое-то детское самолюбие взыграло у Карреры. Допускаю, что инициатором конфликта стал именно тренер. Считаю, итальянец еще поработал бы в "Спартаке", если бы не отправил в дубль капитана. Ведь эту ситуацию нужно было решать как в семье. (Виталий Айрапетов)

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