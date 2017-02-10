Сергей Веремко: "Из Самары мог уехать в топовый "Спартак", но я отказался"

Голкипер БАТЭ Сергей Веремко заявил, что мог продолжить карьеру в "Спартаке", однако принял решение остаться в "Крыльях Советов" из-за своей осторожности. 34-летний вратарь выступал за самарский клуб с 2011 по 2015 год, после чего перешел в греческий "Левадиакос", а в 2016 году – в БАТЭ.

– Можно было уехать в 2008 - 2010 годах, когда БАТЭ успешно выступал на еврокубковой арене, – цитирует "Прессбол" Веремко. – Первый год был просто прекрасным, второй так себе, а третий... Здесь я, что называется, пересидел. Начал вести себя не то чтобы неправильно, просто тренировался уже не с тем запалом, как раньше. Вроде бы и выиграл в Беларуси уже все. К чему еще стремиться? Из Самары мог уехать в топовый московский клуб под названием "Спартак", и уже оттуда, думаю, если бы заиграл, можно было бы строить виды на хороший европейский чемпионат.

Я отказался. Мне сразу позвонил главный тренер "Крылышек" Андрей Кобелев и сказал, что очень хочет, чтобы я остался. Ну и послушал. Хотя, наверное, свою роль сыграло и имя "Спартака". А вдруг у меня там не получится. Выходит, сказался мой белорусский менталитет. Нас уважают за трудолюбие и дружелюбность, но, видимо, когда нужно сделать решительный шаг, мы бываем слишком осторожны. Зато, с другой стороны, столько в моей карьере было случаев, когда судьба хранила. Возможно, спасла она и в тот раз. А ну пошло бы все не так, получил бы травму, и что тогда – карьера под откос?