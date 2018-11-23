Сергей Веденеев: "Зениту" просто некем проводить ротацию"

Чемпион СССР-1984 в составе "Зенита" Сергей Веденеев отметил, что питерцам не хвататет качественных игроков. По его словам, это стало причиной поражения от ЦСКА (0:2) и может привести к потере очков в игре 15-го тура чемпионата России против "Ростова".

- Случилось то, что ожидалось: не очень высокий класс резерва привел к тому, что тренерам просто некем проводить ротацию, - приводят "Известия" слова Веденеева. - Видно, что основные футболисты, особенно те, кто был задействован в сборной на чемпионате мира и в большинстве матче Лиги наций, банально устали. И еще в октябрьских играх это было заметно, но тогда за счет характера удавалось добиваться минимальных побед в чемпионате и еврокубках. С ЦСКА это не прошло. И с "Ростовом" может не пройти - слишком уж организованный соперник. Для Семака сейчас главное с минимальными потерями пройти оставшиеся матчи чемпионата и Лиги Европы, а уже зимой по возможности усилить состав и более планомерно ставить игру.