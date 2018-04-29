Сергей Веденеев: "Заболотный забьет ЦСКА"

Бывший полузащитник "Зенита" Сергей Веденеев отметил, что на результат одной из ключевых встреч в борьбе за прямую путевку в Лигу чемпионов между "Зенитом" и ЦСКА может повлиять фактор случайности. Игра 28-го тура между сине-бело-голубыми и армейцами состоится в воскресенье, 29 апреля, в Санкт-Петербурге (начало в 16.30). Москвичи идут вторыми с 51 очком, питерцы – четвёртыми с 49-ю.

– В противостоянии "Зенита" и ЦСКА важнее всего то, какой из клубов будет лучше подготовлен физически и психологически непосредственно в день матча, – сказал Веденеев. – В очных встречах команд из первой пятерки нашего чемпионата априори нет фаворита, у всех есть как качественные футболисты, так и свои проблемы, все находятся в равных условиях. Исход воскресной игры абсолютно непредсказуем, как и многих других в РФПЛ. "Зенит", например, не должен был терять очки с "Арсеналом", но питерцы, едва вырвав преимущество на последних минутах, тут же пропустили. Может быть, это случайность, а может и закономерность, потому что стабильности не наблюдается. Это, кстати, относится не только к "Зениту", но и к ЦСКА. В их матче все легко способна решить банальная случайность.

– Нападающий Заболотный пока ни разу не забивал за "Зенит"...

– Антон – воспитанник ЦСКА, значит, обязательно отличится в воскресенье. Так же, как Дзюба забил сине-бело-голубым в составе туляков. (Иван ТОРОПЦЕВ)​