Сергей Веденеев: "В сказки об уходе Манчини я не верю"

Экс-полузащитник "Зенита", чемпион СССР-1984 Сергей Веденеев в беседе с корреспондентом "СЭ" прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини в сборную Италии. Накануне "СЭ" сообщал о том, что с 53-летним специалистом уже общался по телефону помощник чрезвычайного комиссара Итальянской федерации футбола Алессандро Костакурта.

– Начиная с Властимила Петржелы (2002-2006 гг. – Прим. "СЭ"), "Зенит" возглавляет уже шестой иностранный тренер, – заявил Веденеев. – От того, что тренеры меняются, "Зенит" хуже не становится. В нашей стране все клубы обречены, даже русские тренеры меняются. У нас есть несколько специалистов, которые долго работали в одном клубе, – Олег Романцев был, сейчас Юрий Семин... Меняют тренеров, как перчатки. Это профессиональный спорт, у Манчини есть контракт с "Зенитом". Вот отработает его и будет дальше думать, что делать.

– Но контракт на три года с "Зенитом", а в Италию зовут с лета...

– В эти сказки я не верю, это все болтовня. Сегодня могут сообщить одно, а завтра – другое. Пока клуб не скажет официально, ко всей этой информации об уходе Манчини не стоит относиться серьезно. Это профессионалы – они не будут вести переговоры за спиной друг у друга. Никогда Манчини не будет вести переговоры, не поставив в известность руководство "Зенита". (Игорь НОВИКОВ)