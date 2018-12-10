Сергей Веденеев: "У Дзюбы спад. Как и у всего "Зенита"

Экс-полузащитник "Зенита", чемпион СССР Сергей Веденеев в разговоре с корреспондентом "СЭ" заявил, что игрокам питерской команды в последних матчах не хватает физической готовности. В 16-м туре РПЛ сине-бело-голубые в гостях уступили "Арсеналу" (2:4), в 17-м – дома "Рубину" (1:2).

– Футболисты, которые в последних встречах выходили, еле ноги передвигали, – сказал Веденеев. – Хотя территориальное преимущество было на стороне "Зенита", не хватало четкости и легкости в действиях – того, что обеспечивает точный удар или острую передачу.

– Может, против казанцев сказалось отсутствие Дзюбы?

– Но у него такой же общий спад пошел, как и у команды в целом. Вначале сезона тащил за собой всех, а сейчас ни голов нет, ни моментов. (Игорь Новиков)

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