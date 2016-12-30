Сергей Веденеев: "Семак? Мне непонятны такие перемещения"

Бывший защитник "Зенита", чемпион СССР 1984 года Сергей Веденеев поделился впечатлениями от назначения Сергея Семака на пост назначения главного тренера "Уфы" и перехода Ибрагима Цаллагова в петербургский клуб.
- Назначение в "Уфу" – шаг вперед в тренерской карьере Сергея Семака?
– Руководители Уфы, скорее всего, сомневаются в компетентности Семака. Естественно, только время покажет как у него получится. Сейчас в любом случае зарекаться нельзя.
-Может ли Семака ждать условная участь Гончаренко, который после "Уфы" пошёл на повышение в ЦСКА?
– Я считаю, что Семак изначально допустил ошибку. Начинать молодому тренеру следует со второго дивизиона. А такие перемещения мне непонятны. Когда ты работаешь в низших лигах, на тебя так не давит результат и ты можешь проводить работу над ошибками.
-Как вам кажется, Ибрагим Цаллагов сможет усилить "Зенит"?
-Русские игроки в любом случае нужны. Сейчас мы прекрасно понимаем, что футболистов высокого европейского уровня у нас нет. Но, тем не менее, для повышения уровня нужна конкуренция, поэтому подписание Цаллагова оцениваю положительно. (Артем РЯБОВОЛ)
Ботаникум
Далеко не у каждого молодого тренера есть в багаже такой опыт игрока, как у Семака, пятикратного чемпиона России в составе 3-х разных клубов! И такого опыта работы с разными тренерами. Это уже не то что тренерские "курсы", а целая академия. Да и футболистом Сергей был думающим и ответственным. Вот есть ли у него определённая тренерская жёсткость и требовательность? Жизнь покажет. Мне хочется, чтобы Семак, замечательный футболист и хороший человек, состоялся и как тренер, даже без старта в ФНЛ.
15:17