Сергей Веденеев: "Семак? Мне непонятны такие перемещения"

Бывший защитник "Зенита", чемпион СССР 1984 года Сергей Веденеев поделился впечатлениями от назначения Сергея Семака на пост назначения главного тренера "Уфы" и перехода Ибрагима Цаллагова в петербургский клуб.

- Назначение в "Уфу" – шаг вперед в тренерской карьере Сергея Семака?

– Руководители Уфы, скорее всего, сомневаются в компетентности Семака. Естественно, только время покажет как у него получится. Сейчас в любом случае зарекаться нельзя.

-Может ли Семака ждать условная участь Гончаренко, который после "Уфы" пошёл на повышение в ЦСКА?

– Я считаю, что Семак изначально допустил ошибку. Начинать молодому тренеру следует со второго дивизиона. А такие перемещения мне непонятны. Когда ты работаешь в низших лигах, на тебя так не давит результат и ты можешь проводить работу над ошибками.

-Как вам кажется, Ибрагим Цаллагов сможет усилить "Зенит"?

-Русские игроки в любом случае нужны. Сейчас мы прекрасно понимаем, что футболистов высокого европейского уровня у нас нет. Но, тем не менее, для повышения уровня нужна конкуренция, поэтому подписание Цаллагова оцениваю положительно. (Артем РЯБОВОЛ)